Лещук уличил россиян в финансовой безграмотности

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук порассуждал о вариантах хранения денежных средств.
– В чeм держишь основную часть активов?
– В недвижимости. Не вижу себя человеком, который будет зарабатывать много миллионов рублей в месяц. Хочу зарабатывать достойные деньги, но не сходить с ума.
Брендовых вещей у меня нет, на частном самолeте летать не хочу. Пассивного дохода и небольшого бизнеса будет достаточно для комфортной жизни.
– Во что бы никому не советовал вкладываться?
– Держать деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Ни один вклад не даст тебе заработать денег, это финансовая безграмотность людей.
Они думают, что заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Банк не будет просто так отдавать деньги.
Есть облигации, чтобы уходить в ноль или чуть-чуть зарабатывать. Есть фонд ликвидности, например, который выгоднее вкладов и привязан к ключевой ставке.
Если на вкладе какое-то время не можешь снять деньги, то на фонде ликвидности можешь в любой момент.
- По данным Центробанка, объем средств физических лиц в банках РФ на 1 января 2026 года превысил 67 триллионов рублей.
- Согласно исследованию «Яндекса», 79% россиян хранят накопления на банковских счетах и вкладах.