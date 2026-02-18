Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лещук уличил россиян в финансовой безграмотности

Сегодня, 19:45
2

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук порассуждал о вариантах хранения денежных средств.

– В чeм держишь основную часть активов?

– В недвижимости. Не вижу себя человеком, который будет зарабатывать много миллионов рублей в месяц. Хочу зарабатывать достойные деньги, но не сходить с ума.

Брендовых вещей у меня нет, на частном самолeте летать не хочу. Пассивного дохода и небольшого бизнеса будет достаточно для комфортной жизни.

– Во что бы никому не советовал вкладываться?

– Держать деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Ни один вклад не даст тебе заработать денег, это финансовая безграмотность людей.

Они думают, что заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Банк не будет просто так отдавать деньги.

Есть облигации, чтобы уходить в ноль или чуть-чуть зарабатывать. Есть фонд ликвидности, например, который выгоднее вкладов и привязан к ключевой ставке.

Если на вкладе какое-то время не можешь снять деньги, то на фонде ликвидности можешь в любой момент.

  • По данным Центробанка, объем средств физических лиц в банках РФ на 1 января 2026 года превысил 67 триллионов рублей.
  • Согласно исследованию «Яндекса», 79% россиян хранят накопления на банковских счетах и вкладах.

Еще по теме:
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо» 6
Лещука обсмеяли за новую внешность
Лещук кардинально изменил внешность 5
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771435754
последняя строчка порадовала. яндекс молодцы, чётко сработали по заказу кремля, странно только, что не 146% нарисовали. т-банк, например, утверждает следующее: 40% населения не имеют накоплений вовсе, а у четверти — только на 1 месяц жизни. яндекс же приплёл всех, даже с рублём на сберкнижке. суммировал вкладчиков с теми, у кого накопительный счёт - а его можно открыть и положить 10 рублей, в статистику молниеносно попадёшь. а потом верещат, что у нас 79% людей имеют накопления в банках, а не от бедности открывают накопительные, чтобы заработать 50 копеек. лещуг, кстати, мудак.
Ответить
k611
1771440191
Проблема в том что большинство россиян зарабатывают весьма скромно и живут от зарплаты до зарплаты. Какие нафиг вклады, на еду и ЖКХ и всё - денег нет...
Ответить
Главные новости
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
23:22
Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»
22:57
Фото«Рубин» бесплатно взял 2-метрового вратаря
22:51
Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!
22:39
1
В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала
22:28
1
Игрок «Ньюкасла» оформил покер в ворота «Карабаха» и повторил рекорд ЛЧ
21:59
1
Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»
21:47
3
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА
21:27
1
Лещук ответил на критику Мостового
21:13
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
20:40
1
Все новости
Все новости
Ловчев оценил уход Хлусевича из «Спартака»
22:12
1
Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»
21:47
3
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА
21:27
1
Лещук ответил на критику Мостового
21:13
Ловчев рассказал, мог ли он стать президентом «Спартака»
20:59
Канчельскис определил самую стабильную команду России
20:48
1
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
20:40
1
В ЦСКА отреагировали на слова Генича о будущих травмах Глебова
20:20
Бубнов составил топ-3 лучших тренеров мира
19:57
3
Лещук уличил россиян в финансовой безграмотности
19:45
2
Мостовой ответил, готов ли он стать президентом «Спартака»
19:30
5
Орлов назвал футболиста «Зенита», способного выигрывать матчи в одиночку
19:12
14
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
19:01
4
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»
18:52
2
Махачкалинское «Динамо» отдало в аренду сына президента клуба
18:30
Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»
18:16
2
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
17:59
18
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
17:29
1
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
1
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
11
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
2
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026
16:09
11
Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева
16:01
2
ВидеоГеничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»
15:43
15
Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех»
15:31
5
Спартаковец Хлусевич выбрал новый клуб
14:32
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 