Главная
Новости
Лещук кардинально изменил внешность
Лещук кардинально изменил внешность
Сегодня, 13:31
3
Вратарь «Динамо»
Игорь Лещук
изменил внешность.
Теперь у него усы.
Ранее Лещук
заявил
, что
«Динамо»
стало легче после ухода главного тренера Валерия Карпина.
В этом сезоне 29-летний голкипер провел за бело-голубых 7 матчей, пропустил 11 голов, провел 2 встречи на ноль.
«Динамо» идет в РПЛ 10-м.
2
Источник:
«Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Динамо
Лещук Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1770546828
Поможет ли?
Ответить
1
Интерес
1770547300
Дурик, зачем усы надел???
Ответить
1
...уефан
1770548641
...ну-вот, теперь и чифирнуть по-вторякам не западло...
Ответить
2
