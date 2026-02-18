«Балтика» расстанется с бразильским легионером

Вингер «Балтики» Алекс Фернандес продолжит карьеру в «Навбахоре» из Узбекистана.

В январе азербайджанский «Нефтчи» отказался от выкупа прав на бразильца после аренды.

Ранее интерес к Фернандесу проявляли казахстанский «Женис», «МЛ Витебск» из Беларуси и один из китайских клубов.