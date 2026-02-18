«Балтика» расстанется с бразильским легионером

Вингер «Балтики» Алекс Фернандес продолжит карьеру в «Навбахоре» из Узбекистана.
В январе азербайджанский «Нефтчи» отказался от выкупа прав на бразильца после аренды.
Ранее интерес к Фернандесу проявляли казахстанский «Женис», «МЛ Витебск» из Беларуси и один из китайских клубов.
- В «Нефтчи» вингер в прошлом году провел 16 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Контракт 23-летнего Фернандеса с «Балтикой» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 500 тысяч евро.
Источник: Legalbet