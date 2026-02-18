Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» расстанется с бразильским легионером

Сегодня, 13:38
1

Вингер «Балтики» Алекс Фернандес продолжит карьеру в «Навбахоре» из Узбекистана.

В январе азербайджанский «Нефтчи» отказался от выкупа прав на бразильца после аренды.

Ранее интерес к Фернандесу проявляли казахстанский «Женис», «МЛ Витебск» из Беларуси и один из китайских клубов.

  • В «Нефтчи» вингер в прошлом году провел 16 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Контракт 23-летнего Фернандеса с «Балтикой» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 500 тысяч евро.

Еще по теме:
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева 1
Генич удивился трансферу «Спартака» 15
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Балтика Навбахор Фернандес Алекс
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СПОРТ 21 века
1771415748
Этот парень забивал Зениту и ЦСКА при Игнашевиче. Но вот с Талалаевым, похоже, у него не срослось, хотя игрок интересный. Думается, если бы с Талалаевым проблем не было (а наверняка они есть как минимум в тренировочном процессе), Балтика бы такого игрока не отпустила...
Ответить
Главные новости
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
19:01
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
17:59
12
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Ростов» – 3:1
17:51
Игроку «Бенфики» грозит 10-матчевая дисквалификация за слова о Винисиусе
17:41
3
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
17:29
1
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
7
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
2
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Все новости
Все новости
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»
18:52
Махачкалинское «Динамо» отдало в аренду сына президента клуба
18:30
Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»
18:16
2
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
7
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
2
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026
16:09
9
Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева
16:01
2
ВидеоГеничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»
15:43
12
Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех»
15:31
4
Спартаковец Хлусевич выбрал новый клуб
14:32
15
Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»
14:14
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
13:46
6
«Балтика» расстанется с бразильским легионером
13:38
1
Генич высказался о возможных травмах Глебова в будущем
13:29
1
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
13:16
7
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
12:57
2
Видео«Краснодар» выпустил трейлер к фильму о чемпионстве
12:46
8
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
17
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
11:17
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака»
10:52
2
Карпина назвали очень умным и скромным
10:25
3
Генич удивился трансферу «Спартака»
09:55
15
Игрок «Зенита» заявил о принципиальности товарищеского матча с «Краснодаром»
09:32
2
Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»
08:53
9
Два клуба РПЛ поспорят за вингера «Локомотива»
00:41
3
«Рубин» интересуется двумя игроками «Балтики»
00:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 