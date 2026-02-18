Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал переход нападающего Хуана Боселли в «Краснодар».
- 11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.
- С новичком подписали контракт до лета 2028 года.
- В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.
– По Боселли, который перешeл в «Краснодар», у многих сомнения.
– Знаешь, почему сомнения? Боселли пришeл не чтобы заменить Кордобу. Боселли пришeл, чтобы играть с Кордобой.
– Заменить Перрена.
– Да, можно на замену Перрена. Здесь не нужно проводить ни сравнений, ни аналогий, это совершенно разные игроки, у них совершенно разный функционал.
– А где ему лучше играть? На фланге атаки или оттянутым нападающим?
– Он в «Нижнем Новгороде» и там, и там играл. Он везде играет, понимаешь?
Источник: «Коммент.Шоу»