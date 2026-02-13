Введите ваш ник на сайте
  • Бубнова шокировал новый трансфер «Спартака»: «Уродливость нашего чемпионата»

Бубнова шокировал новый трансфер «Спартака»: «Уродливость нашего чемпионата»

Вчера, 13:30
22

Александр Бубнов удивлен тому, сколько «Спартак» заплатил за Владислава Сауся. Он сравнил этот трансфер с переходом в «Краснодар» Хуана Боселли.

  • «Спартак» подписал Сауся из «Балтики» за 350 млн рублей. Защитник провел в этом сезоне 17 матчей, забив 1 гол.
  • «Краснодар» купил Боселли у «Пари НН» за 60+30 млн. На счету нападающего 10 голов в 20 играх этого сезона.

– А Саусь сколько стоил? 350 миллионов. А этого (Хуана Боселли) «Краснодар» за 60 миллионов купил. Где Саусь и где Боселли?

– Саусь с паспортом...

– Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?

– В том числе.

– Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?

– Саусь сейчас обидится.

– Ну пускай обижается.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Боселли Хуан Саусь Владислав Бубнов Александр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1770980977
_ Бубнову память отшибло? ...на каждом шагу за лимит выступает, а теперь удивляется ценникам кривоногих паспортистов
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770981535
Очевидно и всем понятно, что вар нарушает ритм игры, какая разница, где работает человеческий фактор? На поле (Тофик Бахрамов) или в варочной? Тогда по этой логике надо и варочную проверять, как они линии чертят?! Всё это цифровая диктатура, надо вернуться к доваровому футболу, шейхи заплатили дилетанту джанни за вар
Ответить
АК 68
1770981806
Бубнов забыл или не знает, что у Боселли контракт в июне заканчивается и летом он мог уйти бесплатно, поэтому такой маленький ценник и ещё, чтобы этот футболист перешёл к быкам, они ему выплатили подъёмные 200 млн. р. и з/п у него 8.5 млн. в месяц, так что не так дешево обошёлся Краснодару уругваец.
Ответить
zigbert
1770982916
Не слишком ли рано сейчас обсуждать игру Сауся. Может быть эти 350 млн.окажутся копейками если в Спартаке из него выйдет добротный игрок.
Ответить
Skull_Boy
1770982975
Это надо быть полным дЭбилом сравнивать защитника с хавбэком или с напом
Ответить
Volrad777
1770986639
Ну так то прав. А краснодар действительно взял алмазик
Ответить
Дырокол
1770986784
Молодцы рыла! Так держать, и не слушать этого клеветника бубнова! Стыдно за него, ой как стыдно!!!
Ответить
OldenVad
1770988217
Как можно сравнивать защитника и нападающего?
Ответить
FWSPM
1770989651
Бубнов что то совсем в маразм впал. Как можно сравнивать нападающего и защитника по забитым голам
Ответить
Mirak92
1770992746
Мерзопакостная лысая амеба
Ответить
