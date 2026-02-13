Бубнова шокировал новый трансфер «Спартака»: «Уродливость нашего чемпионата»

Александр Бубнов удивлен тому, сколько «Спартак» заплатил за Владислава Сауся. Он сравнил этот трансфер с переходом в «Краснодар» Хуана Боселли.
- «Спартак» подписал Сауся из «Балтики» за 350 млн рублей. Защитник провел в этом сезоне 17 матчей, забив 1 гол.
- «Краснодар» купил Боселли у «Пари НН» за 60+30 млн. На счету нападающего 10 голов в 20 играх этого сезона.
– А Саусь сколько стоил? 350 миллионов. А этого (Хуана Боселли) «Краснодар» за 60 миллионов купил. Где Саусь и где Боселли?
– Саусь с паспортом...
– Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?
– В том числе.
– Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?
– Саусь сейчас обидится.
– Ну пускай обижается.
Источник: «Коммент.Шоу»