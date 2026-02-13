Бубнова шокировал новый трансфер «Спартака»: «Уродливость нашего чемпионата»

Александр Бубнов удивлен тому, сколько «Спартак» заплатил за Владислава Сауся. Он сравнил этот трансфер с переходом в «Краснодар» Хуана Боселли.

«Спартак» подписал Сауся из «Балтики» за 350 млн рублей. Защитник провел в этом сезоне 17 матчей, забив 1 гол.

«Краснодар» купил Боселли у «Пари НН» за 60+30 млн. На счету нападающего 10 голов в 20 играх этого сезона.

– А Саусь сколько стоил? 350 миллионов. А этого (Хуана Боселли) «Краснодар» за 60 миллионов купил. Где Саусь и где Боселли?

– Саусь с паспортом...

– Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?

– В том числе.

– Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?

– Саусь сейчас обидится.

– Ну пускай обижается.