«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека

«Рубин» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Индепедьенте Ривадавия» Гонсало Риоса.
Также клуб РПЛ готов рассмотреть и варианты аренды аргентинца.
27-летний Риос в этом году провел за свой клуб 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
- Срок контракта игрока с «Индепедьенте Ривадавия» рассчитан до конца года.
- Всю карьеру Риос провел в Южной Америки и, помимо аргентинских клубов, выступал за чилийский «Аудакс Итальяно», где сыграл больше всего матчей.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»