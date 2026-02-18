«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека

«Рубин» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Индепедьенте Ривадавия» Гонсало Риоса.

Также клуб РПЛ готов рассмотреть и варианты аренды аргентинца.

27-летний Риос в этом году провел за свой клуб 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.