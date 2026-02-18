Введите ваш ник на сайте
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека

Сегодня, 11:17

«Рубин» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Индепедьенте Ривадавия» Гонсало Риоса.

Также клуб РПЛ готов рассмотреть и варианты аренды аргентинца.

27-летний Риос в этом году провел за свой клуб 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

  • Срок контракта игрока с «Индепедьенте Ривадавия» рассчитан до конца года.
  • Всю карьеру Риос провел в Южной Америки и, помимо аргентинских клубов, выступал за чилийский «Аудакс Итальяно», где сыграл больше всего матчей.

Еще по теме:
«Рубин» интересуется двумя игроками «Балтики»
«Рубин» продлил контракт с защитником, поигравшим в Германии
«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев» 3
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Индепендьенте Ривадавия Рубин Gonzalo Ríos
Главные новости
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
13:46
Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»
13:22
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
13:16
Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе
13:08
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
12:57
1
УЕФА выступил с заявлением по скандалу в матче «Бенфика» – «Реал»
12:34
2
Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»
12:26
1
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
11
ФотоОтаменди поиздевался над Винисиусом, показав ему свою татуировку
12:10
1
ФотоНа заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
12:03
Все новости
Генич высказался о возможных травмах Глебова в будущем
13:29
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
11
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
11:17
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака»
10:52
2
Карпина назвали очень умным и скромным
10:25
3
Генич удивился трансферу «Спартака»
09:55
15
Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»
08:53
6
Два клуба РПЛ поспорят за вингера «Локомотива»
00:41
2
«Рубин» интересуется двумя игроками «Балтики»
00:07
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»
Вчера, 23:55
3
Бубнов высказался о матчах сборной России с Мали и Гватемалой
Вчера, 23:31
2
«Пари НН» договорился о трансфере защитника «Зенита»
Вчера, 23:22
ВидеоДуран чуть не подрался в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 23:00
10
Генич – о «Спартаке» при Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»
Вчера, 22:00
4
Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»
Вчера, 21:53
4
Пономарев объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул
Вчера, 20:58
9
Генич определил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду
Вчера, 20:20
7
Семак оценил дебют Дурана за «Зенит»
Вчера, 19:55
1
«Балтика» отказалась от двух кандидатов на замену Саусю
Вчера, 19:43
Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
Вчера, 19:19
ВидеоДуран опозорился в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 19:04
27
Смородская: «Локомотив» ждет существенное сокращение бюджета на следующий год»
Вчера, 18:54
4
Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»
Вчера, 18:31
Товарищеский матч. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Вчера, 18:29
11
Гурцкая выбрал три главных зимних трансфера в РПЛ
Вчера, 18:22
1
ФотоКарпин посетил тренировку «Спартака» в Дубае
Вчера, 18:09
6
Раскрыта сумма трансфера Вахании из «Ростова» в «Краснодар»
Вчера, 17:49
1
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
Вчера, 17:42
