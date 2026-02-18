Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»

«КАМАЗ» близок к трансферам полузащитников Антона Рощина и Максима Лайкина из «Спартака».

Рощин перейдет в «КАМАЗ» бесплатно, с ним будет подписан контракт до лета 2028 года. Переговоры со «Спартаком», однако, еще идут, но касаются нюансов – красно-белые настаивают на 50% с последующей перепродажи игрока. Лайкин перейдет в «КАМАЗ» до конца нынешнего сезона.