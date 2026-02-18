Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»

«КАМАЗ» близок к трансферам полузащитников Антона Рощина и Максима Лайкина из «Спартака».
Рощин перейдет в «КАМАЗ» бесплатно, с ним будет подписан контракт до лета 2028 года. Переговоры со «Спартаком», однако, еще идут, но касаются нюансов – красно-белые настаивают на 50% с последующей перепродажи игрока. Лайкин перейдет в «КАМАЗ» до конца нынешнего сезона.
- 22-летний Лайкин – воспитанник «Спартака». Он пропустил первую часть сезона-2025/26 из-за восстановления после травмы.
- 20-летний Рощин первую часть сезона провел в аренде в «Ленинградце», за который отметился 1 голом в 11 матчах Второй лиги.
Источник: Metaratings.ru