Гурцкая сказал, какие команды вылетят из РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая спрогнозировал, кто вылетит в Первую лигу из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Моe мнение, что «Сочи» и «Пари НН» вылетят. Я просто хочу верить Газизову, что искромeтный футбол Махачкалы всех разорвeт.

В стыки попадут, соответственно, «Оренбург» и «Динамо Мх», – сказал Гурцкая.