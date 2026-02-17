Гурцкая сказал, какие команды вылетят из РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая спрогнозировал, кто вылетит в Первую лигу из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
«Моe мнение, что «Сочи» и «Пари НН» вылетят. Я просто хочу верить Газизову, что искромeтный футбол Махачкалы всех разорвeт.
В стыки попадут, соответственно, «Оренбург» и «Динамо Мх», – сказал Гурцкая.
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками.
- «Пари НН» идет 14-м с 14 баллами.
- «Оренбург» набрал 12 очков и находится на 15-й строчке.
- «Сочи» – последняя команда РПЛ с 9 баллами.
Источник: «Это футбол, брат!»