Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подтвердил, что клуб работает над трансфером Даниила Хлусевича из «Спартака».

Сообщалось, что грозненцы заинтересованы в аренде флангового защитника.

«Что касается Хлусевича, то когда появляются возможности, мы их рассматриваем. У нас слева играет Мирослав Богосавац, справа – Максим Сидоров. На первом сборе у нас был Кирилл Кистенев, но этот сезон он поиграет в «Велесе».

Мы обращаем большое внимание на молодых, они тренируются с нами, у них есть определенные способности.

Я разговаривал с Хлусевичем. «Спартак» хочет отдать его в аренду. Не знаю, на какой стадии все сейчас. Возможности есть.

Кстати, речь идет не только о Данииле. Сегодня‑завтра ситуация должна проясниться. Мы рады принять футболиста, который хочет что‑то доказать себе и другим», – сказал Черчесов.