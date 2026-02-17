Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»

Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»

17 февраля, 18:31

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подтвердил, что клуб работает над трансфером Даниила Хлусевича из «Спартака».

Сообщалось, что грозненцы заинтересованы в аренде флангового защитника.

«Что касается Хлусевича, то когда появляются возможности, мы их рассматриваем. У нас слева играет Мирослав Богосавац, справа – Максим Сидоров. На первом сборе у нас был Кирилл Кистенев, но этот сезон он поиграет в «Велесе».

Мы обращаем большое внимание на молодых, они тренируются с нами, у них есть определенные способности.

Я разговаривал с Хлусевичем. «Спартак» хочет отдать его в аренду. Не знаю, на какой стадии все сейчас. Возможности есть.

Кстати, речь идет не только о Данииле. Сегодня‑завтра ситуация должна проясниться. Мы рады принять футболиста, который хочет что‑то доказать себе и другим», – сказал Черчесов.

Еще по теме:
Черчесов отметил свой вклад в карьеру Сафонова 1
Черчесов предложил изменение в правилах футбола 8
Черчесов оценил медийность Дзюбы
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Хлусевич Даниил Черчесов Станислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Рубин» купил футболиста сборной Албании
Вчера, 23:56
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
Вчера, 23:38
1
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
Вчера, 23:27
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
Вчера, 22:49
Экс-директор «Зенита» отреагировал на рост тарифов ЖКХ
Вчера, 22:38
13
«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»
Вчера, 22:21
5
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 22:13
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
Вчера, 21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
Вчера, 21:09
Символическая сборная недели в ЛЧ
Вчера, 20:58
Все новости
Все новости
Новичок «Краснодара» раскрыл, чем ему не нравится РПЛ
Вчера, 23:46
1
Состав «Динамо» на Кубок легенд-2026
Вчера, 23:15
«Ахмат» отдал «Оренбургу» легионера, купленного 5,5 месяцев назад
Вчера, 23:00
«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»
Вчера, 22:21
5
Мостовой высказался о новичке «Зенита» Дуране
Вчера, 21:57
Оласа назвал игрока «Краснодара», готового к «Реалу» и «Барселоне»
Вчера, 21:28
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
Вчера, 21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
Вчера, 21:09
ФотоНачо перешел в российский клуб
Вчера, 20:51
4
Орлов поставил точку в вопросе, где родина российского футбола
Вчера, 20:33
14
ФотоСостав «Спартака» на Кубок легенд
Вчера, 20:15
11
Журавель назвал неуместным скандальный поступок Генича
Вчера, 19:35
3
Фото«Спартак» сделал необычный подарок Мартинсу
Вчера, 19:24
7
«Крылья Советов» купили аргентинского защитника
Вчера, 19:17
Фото«Оренбург» подписал экс-игрока ЦСКА
Вчера, 19:09
1
Хвалебная речь Орлова в адрес «Газпрома»
Вчера, 18:15
42
РПЛ предрекли проведение матчей в ОАЭ и Турции
Вчера, 17:47
8
Оласа назвал игрока «Краснодара», который в клубе «на всю жизнь»
Вчера, 17:32
1
Фото«Торпедо» вернуло игрока в клуб РПЛ
Вчера, 17:31
Бубнов высказался о замене Педро в «Зените»
Вчера, 17:28
1
Колумбийский клуб заявил о срыве трансфера игрока, уже представленного командой РПЛ
Вчера, 17:21
Фото«Спартак» поздравил медалиста Олимпийских игр
Вчера, 16:59
10
ФотоВ РПЛ может перейти игрок, от которого отказался «Ювентус»
Вчера, 16:42
3
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
Вчера, 16:29
Бубнов объяснил, зачем ЦСКА понадобился Баринов
Вчера, 16:22
«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи»
Вчера, 16:14
7
Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат»
Вчера, 16:06
10
Защиту «Спартака» назвали полупроходным двором
Вчера, 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 