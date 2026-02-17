Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подтвердил, что клуб работает над трансфером Даниила Хлусевича из «Спартака».
Сообщалось, что грозненцы заинтересованы в аренде флангового защитника.
«Что касается Хлусевича, то когда появляются возможности, мы их рассматриваем. У нас слева играет Мирослав Богосавац, справа – Максим Сидоров. На первом сборе у нас был Кирилл Кистенев, но этот сезон он поиграет в «Велесе».
Мы обращаем большое внимание на молодых, они тренируются с нами, у них есть определенные способности.
Я разговаривал с Хлусевичем. «Спартак» хочет отдать его в аренду. Не знаю, на какой стадии все сейчас. Возможности есть.
Кстати, речь идет не только о Данииле. Сегодня‑завтра ситуация должна проясниться. Мы рады принять футболиста, который хочет что‑то доказать себе и другим», – сказал Черчесов.
- В этом сезоне Хлусевич забил 1 гол в 10 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
- Другие претенденты на фулбека – «Пари НН» и «Балтика».