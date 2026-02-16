3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»

Возможность аренды защитника «Спартака» Даниила Хлусевича рассматривают три клуба РПЛ. Помимо «Пари НН», игрока предложили «Балтике» и «Ахмату».
Основная проблема – зарплата Хлусевича, которая составляет около 1,5 миллиона евро в год. «Спартак» готов отпустить футболиста в бесплатную аренду, но хочет, чтобы новый клуб взял на себя всю зарплату игрока. Именно по этой причине от возможной аренды Хлусевича отказались «Крылья Советов».
- 24-летний защтник в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»