  • Смородская: «Локомотив» ждет существенное сокращение бюджета на следующий год»

Смородская: «Локомотив» ждет существенное сокращение бюджета на следующий год»

17 февраля, 18:54
4

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская предупредила, что клуб может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Сообщалось, что главный спонсор «Локо» – ОАО «РЖД» – накопил долги около 4 триллионов рублей.

«Не знаю подробностей, но тоже читаю новости о том, что «РЖД» грозит банкротство. Объем перевозок снизился, долг накопился дикий. Без поддержки государства они не выстоят.

Конечно, это может повлиять на «Локомотив» – наверное, их ждет существенное сокращение бюджета на следующий год. Прямо сейчас, понятно, ничего не поменяется, а вот в следующем году – вполне ожидаемо», – сказала Смородская.

  • «Локомотив» идет на 3-м месте в РПЛ с 37 очками в 18 турах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1771344221
Бабка надвое сказала. Дед поблагодарил за понимание.. "Весело живём!"))(с)
Ответить
Баррель мазута
1771345271
Стыдно за вшивых лохов, ой как стыдно!!!
Ответить
Красногорск_Фан
1771350526
Значит надо брать трофеи в этом. Примеры команд собравшихся на сезон есть. Но сможет ли зажечь команду тренер.
Ответить
