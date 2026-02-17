Смородская: «Локомотив» ждет существенное сокращение бюджета на следующий год»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская предупредила, что клуб может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Сообщалось, что главный спонсор «Локо» – ОАО «РЖД» – накопил долги около 4 триллионов рублей.

«Не знаю подробностей, но тоже читаю новости о том, что «РЖД» грозит банкротство. Объем перевозок снизился, долг накопился дикий. Без поддержки государства они не выстоят.

Конечно, это может повлиять на «Локомотив» – наверное, их ждет существенное сокращение бюджета на следующий год. Прямо сейчас, понятно, ничего не поменяется, а вот в следующем году – вполне ожидаемо», – сказала Смородская.