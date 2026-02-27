Смородская прокомментировала «наезд» Тикнизяна на Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила жесткую речь Наира Тикнизяна в адрес главного тренера москвичей Михаила Галактионова.

«Лично по моему мнению, Михаилу Галактионову надо делать выводы после критики Наира Тикнизяна. Я не знаю Михаила как личность и человека, поэтому не берусь его оценивать.

Но, видимо, у Наира накипело. Тикнизян дождался возможности высказаться и высказался. А что здесь такого? Так что тренеру Галактионову нужно делать выводы об общении с футболистами в будущем», – сказала Смородская.