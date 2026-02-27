Гол «Балтики» в ворота «Зенита» отменили из-за пассивного офсайда

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Во втором тайме «Балтика» забила мяч в ворота – Кевин Андраде замкнул головой после углового. Однако после просмотра видео главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил взятие ворота, сославшись на пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

«Балтика» в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, отставая от лидирующей тройки, в которую входит «Зенит», на два очка.

