  • Главная
  • Новости
  Гол «Балтики» в ворота «Зенита» отменили из-за пассивного офсайда

Гол «Балтики» в ворота «Зенита» отменили из-за пассивного офсайда

Вчера, 21:19
45

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Во втором тайме «Балтика» забила мяч в ворота – Кевин Андраде замкнул головой после углового. Однако после просмотра видео главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил взятие ворота, сославшись на пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • «Балтика» в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, отставая от лидирующей тройки, в которую входит «Зенит», на два очка.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на петербургском стадионе «Газпром Арена», принимавшем матчи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

Коллаж телеграм-канала «Первый спорт» на основе скриншотов эфира «Матч ТВ»

1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию 6
Талалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом» 3
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака 2
Комментарии (45)
АЛЕКС 58
1772217774
Ну что,болотные? Не стыдно от такой победы? Семак не сможет,Сухой поможет?
Ответить
PAREVG.
1772217936
ЗПРФ
Ответить
Бумбраш
1772217961
Юбиляры пассивные...тьфу
Ответить
Хулиганин
1772217996
Не из-за пассивного офсайда, а из-за пассивных судеек. ЗПРФ
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772218315
Джанни дилетант в футболе, вар нарушает темп игры, это заговор шейхов; всё равно всё решает человеческий фактор: если следовать логике джанни, то надо наблюдать за тем, как в комнате вара рисуют линии, надо отменять вар ❝ На дне бутылки погибло больше душ, чем в аду. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Medved2468
1772218724
Адекватные люди, болельщики, поклонники футбола! Доколе это будет продолжаться?! Просто всем командам бойкотировать матчи с болотными тварями! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! Нельзя так издеваться над футболом! У меня просто слов нету. Просто убить матч, без зазрения совести. ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ!
Ответить
Прокс
1772218763
Москва-Швейный шаболды,вам хоть шанс на пятак залезть!!!
Ответить
vvv123
1772219624
Камера из-за ворот реально показала, что Хиль перекрывал обзор Адамову, из-за чего он и не успел. Это проблема вратаря, лоханулся. Ну а был офсайд или нет - бог его знает. Нашим судьям доверять, особенно на ВАРе, очень трудно!
Ответить
Aleksandr3112
1772220154
Чистый гол, вар за ******-сов бом-жей чистый гол
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1772222667
Был офсайд, я видел и чувствовал что офсайд
Ответить
