Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика». Игра состоится 27 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!