1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой

В России официально стартовал футбольный год.

В 22-м туре Первой лиги воронежский «Факел» с минимальным счетом (1:0) победил дома екатеринбургский «Урал». Единственный гол на 43-й минуте забил албанский нападающий хозяев Белайди Пуси.