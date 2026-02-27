1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой

В России официально стартовал футбольный год.
В 22-м туре Первой лиги воронежский «Факел» с минимальным счетом (1:0) победил дома екатеринбургский «Урал». Единственный гол на 43-й минуте забил албанский нападающий хозяев Белайди Пуси.
- Пуси укрепился в списке бомбардиров Первой лиги на первом месте. Теперь у Белайди 13 забитых голов. У ближайшего преследователя Давида Караева из «КАМАЗа» десять забитых мячей.
- «Факел» лидирует в Первой лиге с десятиочковым отрывом. На втором месте идет «Урал», в котором зимой случилась тренерская отставка. Пост занял бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.
- Воронежская команда близка к возвращению в РПЛ за один сезон.
Источник: «Бомбардир»