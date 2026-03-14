Ари сообщил, что его мечта связана с Путиным

Спортивный директор «Торпедо» Ари хочет пригласить на открытие нового стадиона клуба президента России Владимира Путина.
– Скоро закончится реконструкция стадиона «Торпедо». Хотел бы на открытие арены пригласить Владимира Путина?
– Если бы была такая возможность, то моя мечта бы исполнилась. Я большой фанат нашего президента. Хотел бы хотя бы получить его автограф. Определено [хотел бы пригласить Путина], но, думаю, это очень сложно сделать.
- Стадион «Торпедо» должны сдать осенью.
- «Торпедо» идет в Первой лиге на 15-м месте.
- Летом команду сняли с РПЛ за подкуп судей. Расследование продолжается до сих пор.
