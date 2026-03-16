В «Урале» прокомментировали ситуацию с будущим Секача, обвиняемого в убийстве

Заместитель председателя попечительского совета «Урала» Максим Путинцев ответил на вопросы о задержанном игроке второй команды Данииле Секаче.
- Футболиста задержали по подозрению в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы.
- Он признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.
- Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.
- 20-летнему центральному защитнику перестали платить зарплату.
- Ему грозит пожизненное заключение.
– Мы, к сожалению, не комментируем текущее положение в трудовых отношениях ни с какими футболистами.
Пропавшие данные с сайта «Урала» связаны со всей ситуацией, которая сейчас складывается.
– Будет ли в ближайшее время официальная информация о расторжении контракта с Даниилом Секачем?
– Я пока не готов ничего об этом сказать.
- Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
- Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».
Источник: «Чемпионат»