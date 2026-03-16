В «Урале» прокомментировали ситуацию с будущим Секача, обвиняемого в убийстве

Заместитель председателя попечительского совета «Урала» Максим Путинцев ответил на вопросы о задержанном игроке второй команды Данииле Секаче.

Футболиста задержали по подозрению в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы.

Он признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.

20-летнему центральному защитнику перестали платить зарплату.

Ему грозит пожизненное заключение.

– Мы, к сожалению, не комментируем текущее положение в трудовых отношениях ни с какими футболистами.

Пропавшие данные с сайта «Урала» связаны со всей ситуацией, которая сейчас складывается.

– Будет ли в ближайшее время официальная информация о расторжении контракта с Даниилом Секачем?

– Я пока не готов ничего об этом сказать.