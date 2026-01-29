Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян может летом перейти в «Айнтрахт».

Скауты немецкого клуба присутствовали на матче сербского клуба против «Мальмe» в Лиге Европы и отметили скорость, технику и другие навыки футболиста. Чтобы ещe раз убедиться в качестве игры Тикнизяна, специалисты прилетят в Белград на сегодняшнюю встречу «Црвены Звезды» с «Сельтой».

Не исключено, что «Айнтрахт» сделает официальное предложение по Наиру. Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может помешать сделке, так как он не намерен отпускать игрока по крайней мере до конца сезона.

Сербский клуб вряд ли согласятся продать игрока менее чем за 4,5 миллиона евро.