Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги

Сегодня, 12:06

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян может летом перейти в «Айнтрахт».

Скауты немецкого клуба присутствовали на матче сербского клуба против «Мальмe» в Лиге Европы и отметили скорость, технику и другие навыки футболиста. Чтобы ещe раз убедиться в качестве игры Тикнизяна, специалисты прилетят в Белград на сегодняшнюю встречу «Црвены Звезды» с «Сельтой».

Не исключено, что «Айнтрахт» сделает официальное предложение по Наиру. Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может помешать сделке, так как он не намерен отпускать игрока по крайней мере до конца сезона.

Сербский клуб вряд ли согласятся продать игрока менее чем за 4,5 миллиона евро.

  • Срок его контракта с белградцами рассчитан до середины 2028 года.
  • 26-летний Тикнизян в этом сезоне провел 26 матчей за «Црвену Звезду», сделал 2 ассиста.
  • Сербский клуб приобрел игрока сборной Армении у «Локомотива» летом прошлого года за 1,7 миллиона евро.

Еще по теме:
Тикнизян заявил, что в «Локомотиве» он был разбитый и «похороненный» 1
Тикнизяна предложили «Зениту»: известен ответ 5
Стал известен клуб РПЛ, предлагавший 5,5 миллиона за Тикнизяна 4
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Германия. Бундеслига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Айнтрахт Тикнизян Наир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
69
ЦСКА отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
13:50
Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»
13:38
2
ФотоСуперкубок России разыграют до финала ЧМ-2026
13:29
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»
13:03
4
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
12:53
2
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»
12:41
2
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела
12:33
1
Журналист L’Equipe заявил, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»
12:21
1
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
12:06
Все новости
Все новости
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
12:06
Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии
Вчера, 12:25
Клопп задумал создать новую лигу в Германии
Вчера, 09:37
3
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
24 января
4
Комментатор сменил «Матч ТВ» на Okko
19 января
7
Вингер «Баварии» Олисе повторил рекорд Рибери
17 января
Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм
17 января
1
Клопп согласится возглавить только две команды
15 января
6
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
15 января
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу и завершила 1-й круг с 11-очковым отрывом
15 января
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
14 января
Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу
13 января
17
Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов
11 января
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»
6 января
1
Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»
6 января
3
«Бавария» определилась с будущим Кейна
6 января
1
Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»
5 января
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
2025.12.29 22:55
13
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
2025.12.25 14:28
1
«Бавария» стала автором уникального достижения
2025.12.22 19:49
1
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
2025.12.22 16:16
1
Кейн установил рекорд Бундеслиги
2025.12.22 13:50
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» – 4:0!
2025.12.21 21:23
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
2025.12.14 21:29
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены
2025.12.06 19:46
Иванович разводится со Швайнштайгером и подала иск о выплате алиментов
2025.12.03 18:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 