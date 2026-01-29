Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян может летом перейти в «Айнтрахт».
Скауты немецкого клуба присутствовали на матче сербского клуба против «Мальмe» в Лиге Европы и отметили скорость, технику и другие навыки футболиста. Чтобы ещe раз убедиться в качестве игры Тикнизяна, специалисты прилетят в Белград на сегодняшнюю встречу «Црвены Звезды» с «Сельтой».
Не исключено, что «Айнтрахт» сделает официальное предложение по Наиру. Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может помешать сделке, так как он не намерен отпускать игрока по крайней мере до конца сезона.
Сербский клуб вряд ли согласятся продать игрока менее чем за 4,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с белградцами рассчитан до середины 2028 года.
- 26-летний Тикнизян в этом сезоне провел 26 матчей за «Црвену Звезду», сделал 2 ассиста.
- Сербский клуб приобрел игрока сборной Армении у «Локомотива» летом прошлого года за 1,7 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»