Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии

Сегодня, 12:25

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков рассказал, как его принимают в Германии, где он выступал за «Карлсруэ» и «Гамбург».

  • У Кирьякова более 100 матчей за «Карлсруэ».
  • После карьеры он стал тренером.
  • Последний клуб – «Ленинградец».

– Конечно, в Германии меня все узнавали. Когда я приезжаю в Карлсруэ, весь город знает, что я приехал. Мне очень приятно, что клуб все делает для того, чтобы я чувствовал себя в городе комфортно. Один раз я никому не сказал, что приезжаю и вдруг звонок в гостиницу. Клуб пригласил на стадион, сделали шикарные условия. Меня провели на стадион, смотрел игру в ложе, зашел в раздевалку. Приятно, когда люди помнят и уважают, пишут официальные письма.

– Стоит ли молодым российским футболистам уезжать в Европу, чтобы получить такие эмоции?

– Стоит, если игрок чувствует, что готов для этого. Недавно Андрей Канчельскис был в Англии. Уверен, если Александр Мостовой приедет в Виго, ему все сделают. Мы оставили большой след, к сожалению, в иностранных чемпионатах, но нас за это уважают, ценят. Мы достойно представляли российский футбол в Европе.

– В Германии не было проблем из-за того, что вы приехали из России?

– Нет, потому что все прекрасно знают, что я из России. Все были доброжелательны ко мне. Данной темы мы не касались, поэтому в Германии все прошло очень здорово.

Еще по теме:
Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию» 5
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова 6
Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола 3
Источник: «РБ Спорт»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Кирьяков Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
29
Баринов: «Мы уже проходили, когда из «Локомотива» хотели сделать свиноферму»
15:30
Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава
15:15
6
Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Монтеса из «Локомотива»
14:38
Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х
14:28
2
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
14:14
«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»
13:58
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
13:02
2
«Динамо» отговаривают от возвращения Захаряна
12:43
1
В «Сосьедаде» ждут, что Захарян станет одним из лучших в команде
12:02
5
Все новости
Все новости
Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии
12:25
Клопп задумал создать новую лигу в Германии
09:37
2
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
24 января
4
Комментатор сменил «Матч ТВ» на Okko
19 января
7
Вингер «Баварии» Олисе повторил рекорд Рибери
17 января
Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм
17 января
1
Клопп согласится возглавить только две команды
15 января
6
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
15 января
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу и завершила 1-й круг с 11-очковым отрывом
15 января
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
14 января
Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу
13 января
17
Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов
11 января
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»
6 января
1
Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»
6 января
3
«Бавария» определилась с будущим Кейна
6 января
1
Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»
5 января
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
2025.12.29 22:55
13
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
2025.12.25 14:28
1
«Бавария» стала автором уникального достижения
2025.12.22 19:49
1
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
2025.12.22 16:16
1
Кейн установил рекорд Бундеслиги
2025.12.22 13:50
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» – 4:0!
2025.12.21 21:23
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
2025.12.14 21:29
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены
2025.12.06 19:46
Иванович разводится со Швайнштайгером и подала иск о выплате алиментов
2025.12.03 18:16
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «пиратами» (3:1)
2025.11.29 19:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 