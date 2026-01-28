Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков рассказал, как его принимают в Германии, где он выступал за «Карлсруэ» и «Гамбург».

У Кирьякова более 100 матчей за «Карлсруэ».

После карьеры он стал тренером.

Последний клуб – «Ленинградец».

– Конечно, в Германии меня все узнавали. Когда я приезжаю в Карлсруэ, весь город знает, что я приехал. Мне очень приятно, что клуб все делает для того, чтобы я чувствовал себя в городе комфортно. Один раз я никому не сказал, что приезжаю и вдруг звонок в гостиницу. Клуб пригласил на стадион, сделали шикарные условия. Меня провели на стадион, смотрел игру в ложе, зашел в раздевалку. Приятно, когда люди помнят и уважают, пишут официальные письма.

– Стоит ли молодым российским футболистам уезжать в Европу, чтобы получить такие эмоции?

– Стоит, если игрок чувствует, что готов для этого. Недавно Андрей Канчельскис был в Англии. Уверен, если Александр Мостовой приедет в Виго, ему все сделают. Мы оставили большой след, к сожалению, в иностранных чемпионатах, но нас за это уважают, ценят. Мы достойно представляли российский футбол в Европе.

– В Германии не было проблем из-за того, что вы приехали из России?

– Нет, потому что все прекрасно знают, что я из России. Все были доброжелательны ко мне. Данной темы мы не касались, поэтому в Германии все прошло очень здорово.