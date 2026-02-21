Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Бундеслига. «Бавария» едва не упустила 3:0 против «Айнтрахта» (3:2), у Кейна дубль

Бундеслига. «Бавария» едва не упустила 3:0 против «Айнтрахта» (3:2), у Кейна дубль

Вчера, 19:33

«Бавария» в 23-м туре Бундеслиги победила дома «Айнтрахт». Мюнхенцы вели в три мяча и едва не упустили преимущество.

Дубль оформил нападающий Гарри Кейн.

«Бавария» лидирует с девятиочковым отрывом, но у идущей второй «Боруссии» матч в запасе. «Айнтрахт» занимает седьмую строчку.

Германия. Бундеслига. 23 тур
Бавария - Айнтрахт - 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Павлович, 16; 2:0 - Г. Кейн, 20; 3:0 - Г. Кейн, 68; 3:1 - Ж. Буркардт, 77 (с пенальти); 3:2 - А. Калимуэндо, 86.
Таблица турнира Календарь турнира

Кейн идет за рекордом Левандовского: «Нет ничего невозможного!»
«Бавария» изменила позицию по трансферу Осимхена 1
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Айнтрахт Бавария Кейн Гарри
