Бундеслига. «Бавария» едва не упустила 3:0 против «Айнтрахта» (3:2), у Кейна дубль

«Бавария» в 23-м туре Бундеслиги победила дома «Айнтрахт». Мюнхенцы вели в три мяча и едва не упустили преимущество.

Дубль оформил нападающий Гарри Кейн.

«Бавария» лидирует с девятиочковым отрывом, но у идущей второй «Боруссии» матч в запасе. «Айнтрахт» занимает седьмую строчку.