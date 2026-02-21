Бундеслига. «Бавария» едва не упустила 3:0 против «Айнтрахта» (3:2), у Кейна дубль

«Бавария» в 23-м туре Бундеслиги победила дома «Айнтрахт». Мюнхенцы вели в три мяча и едва не упустили преимущество.
Дубль оформил нападающий Гарри Кейн.
«Бавария» лидирует с девятиочковым отрывом, но у идущей второй «Боруссии» матч в запасе. «Айнтрахт» занимает седьмую строчку.
Германия. Бундеслига. 23 тур
Бавария - Айнтрахт - 3:2 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Павлович, 16; 2:0 - Г. Кейн, 20; 3:0 - Г. Кейн, 68; 3:1 - Ж. Буркардт, 77 (с пенальти); 3:2 - А. Калимуэндо, 86.
Источник: «Бомбардир»