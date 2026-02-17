Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»

Стало известно, планирует ли Вячеслав Караваев продлевать контракт с «Зенитом».
Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2026 года.
По информации Legalbet, правый защитник заинтересован в продолжении сотрудничества с петербургским клубом.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже хочет сохранить игрока.
- Караваев из-за травм не участвовал в официальных матчах «Зенита» с 27 ноября 2024 года.
- Сообщалось, что фулбек может летом вернуться в ЦСКА.
- Якобы он готов продлить контракт только с повышением зарплаты на 20-25%.
Источник: Legalbet