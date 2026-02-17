Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»

Стало известно, планирует ли Вячеслав Караваев продлевать контракт с «Зенитом».

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2026 года.

По информации Legalbet, правый защитник заинтересован в продолжении сотрудничества с петербургским клубом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже хочет сохранить игрока.