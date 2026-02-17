Генич – об игроке «Зенита»: «Это будет отличный трансфер для ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном возвращении Вячеслава Караваева из «Зенита» в ЦСКА.

«Насколько я понимаю, после травмы ахилла Караваева не сказать, что очень хотят оставить в «Зените». Поэтому ЦСКА так, смотрит, мониторит. Красиво провернули историю с Круговым, когда у него заканчивался контракт. Сейчас у Караваева заканчивается.

У ЦСКА врач, Безуглов, знает вообще всe про игроков РПЛ, особенно про россиян. Он прекрасно знает состояние Караваева, понимает, что за травма.

И без его санкции, конечно, ЦСКА даже с «пустым» контрактом этого футболиста не возьмeт. Это будет отличный трансфер для ЦСКА», – заявил Генич.