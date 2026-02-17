Пономарев объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах «Краснодара» выиграть РПЛ во второй раз подряд.

– «Краснодар» вообще скромно провел это зимнее трансферное окно. Взяли только Боселли и Ваханию – двух игроков. Этого маловато. Не потянут они чемпионство.

– Почему? Игра налажена, команда идет на первом месте.

– Я уверен, что на первое место выскочит ЦСКА. Никуда не денется. «Зенит» тоже не так много игроков купил.

А «Краснодару» нужна была свежая кровь. Он взял лишь двоих футболистов. Поэтому я считаю, что армейцы будут выглядеть сильнее.