Пономарев объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах «Краснодара» выиграть РПЛ во второй раз подряд.
– «Краснодар» вообще скромно провел это зимнее трансферное окно. Взяли только Боселли и Ваханию – двух игроков. Этого маловато. Не потянут они чемпионство.
– Почему? Игра налажена, команда идет на первом месте.
– Я уверен, что на первое место выскочит ЦСКА. Никуда не денется. «Зенит» тоже не так много игроков купил.
А «Краснодару» нужна была свежая кровь. Он взял лишь двоих футболистов. Поэтому я считаю, что армейцы будут выглядеть сильнее.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» на 1 очко.
- Илья Вахания из «Ростова» присоединится к «быкам» только летом.
Источник: «Евро-футбол»