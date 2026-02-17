Введите ваш ник на сайте
Пономарев объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Вчера, 20:58
8

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах «Краснодара» выиграть РПЛ во второй раз подряд.

– «Краснодар» вообще скромно провел это зимнее трансферное окно. Взяли только Боселли и Ваханию – двух игроков. Этого маловато. Не потянут они чемпионство.

– Почему? Игра налажена, команда идет на первом месте.

– Я уверен, что на первое место выскочит ЦСКА. Никуда не денется. «Зенит» тоже не так много игроков купил.

А «Краснодару» нужна была свежая кровь. Он взял лишь двоих футболистов. Поэтому я считаю, что армейцы будут выглядеть сильнее.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • Илья Вахания из «Ростова» присоединится к «быкам» только летом.

Пономарев: «Семак выгонит Дивеева из «Зенита» 16
Пономарев раскритиковал футболиста «Зенита»: «Как он может что-то требовать?» 4
Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость» 2
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пономарев Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771351620
В этом сезоне интересная и упорная борьба за титул будет
Ответить
Баррель мазута
1771351899
Мууу
Ответить
k611
1771352241
Посмотрим, заодно узнаем работает ли правило зимнего Кубка...
Ответить
Интерес
1771352336
Накрыл ветерана необоснованный оптимизм.
Ответить
VVM1964
1771355469
Вилами на воде поводил дедуля !)...
Ответить
Феликс Михайлов
1771356933
Что не ляпнет, всё мимо.
Ответить
