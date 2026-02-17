Семак оценил дебют Дурана за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от первой игры Джона Дурана.

Нападающий поучаствовал в победном товарищеском матче с «Краснодаром» (1:0).

Его дебют запомнился неудачным финтом.

Колумбийца арендовали до конца сезона у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

– Дебют Джона Дурана. Как вы его оцените?

– Как я уже говорил, его качества видны. Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый. Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде.

Партнеры должны привыкнуть, а он сам – втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Посмотрим, он точно будет набирать.

Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но, в принципе, он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше.

Хотели 45 минут, получилось 60. Я думаю, что неплохо – через игры набирать свою лучшую форму. Надеемся, что он будет прогрессировать.