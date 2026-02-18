Мбаппе двумя словами обозвал Престианни по ходу игры «Бенфика» – «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обозвал вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни в ходе матча Лиги чемпионов.

По ходу встречи француз сказал аргентинцу: «Ты сраный расист».

До этого матч останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.