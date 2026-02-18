Введите ваш ник на сайте
  • Мбаппе двумя словами обозвал Престианни по ходу игры «Бенфика» – «Реал»

Мбаппе двумя словами обозвал Престианни по ходу игры «Бенфика» – «Реал»

Сегодня, 08:28
3

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обозвал вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни в ходе матча Лиги чемпионов.

По ходу встречи француз сказал аргентинцу: «Ты сраный расист».

До этого матч останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

  • Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте, а «Реал» победил со счетом 1:0.
  • Ответная игра состоится 25 февраля.

Источник: Marca
Бумбраш
1771394293
Взрослый детский сад
Ответить
mahan
1771402151
Реал превратился в цирк. Пока в Реале Мбаппе и Винисиус, Реал не выиграет лигу чемпионов.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1771404312
не, ну до трёх то мы можем считать
Ответить
