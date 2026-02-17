Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»

Александр Тарханов считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев уже способен работать в «Спартаке».

«А почему нет? Готов, конечно. Если он, работая в «Балтике», занимает пятое место, выйдя из Первой лиги, это более чем нормально.

Ну не задерживался он на одном месте, да. Но мы все равно на своих, русских ребят говорим, что не готовы. А почему один иностранец без имени готов, а наш не готов?

Я считаю, что Талалаев готов. Я его знаю хорошо, Андрея. Мы еще с ним на телевидении работали. Я его хорошо знаю, он серьезный, сильный тренер. Конечно, он может работать в «Спартаке», – сказал Тарханов.