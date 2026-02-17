Введите ваш ник на сайте
  Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»

Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»

17 февраля, 23:55
3

Александр Тарханов считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев уже способен работать в «Спартаке».

«А почему нет? Готов, конечно. Если он, работая в «Балтике», занимает пятое место, выйдя из Первой лиги, это более чем нормально.

Ну не задерживался он на одном месте, да. Но мы все равно на своих, русских ребят говорим, что не готовы. А почему один иностранец без имени готов, а наш не готов?

Я считаю, что Талалаев готов. Я его знаю хорошо, Андрея. Мы еще с ним на телевидении работали. Я его хорошо знаю, он серьезный, сильный тренер. Конечно, он может работать в «Спартаке», – сказал Тарханов.

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Они опережают «Спартак» на 6 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградскую команду с сентября 2024 года.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Балтика ЖФК Енисей Спартак Тарханов Александр Талалаев Андрей
Юбиляр
1771362118
В Спартаке есть тренер!!!
Ответить
zigbert
1771392939
Пусть уж творит чудеса в Балтике,хотя срок пребывания его там ограничен.
Ответить
alefreddy
1771394869
пусть опыта там набирается
Ответить
