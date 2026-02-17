Бубнов высказался о матчах сборной России с Мали и Гватемалой

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил против проведения матчей сборной России в условиях бана.

Сообщалось, что в марте команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).

Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.

В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

– Сборная, в принципе, сейчас не нужна, потому что, когда нам разрешат, у нас будет минимум два года, чтобы подготовиться к отборочным играм.

– Рейтинг, понимаете?

– Рейтинг ничего не дает. У нас такой рейтинг, что мы не поднимемся на 30-50 мест, мы будем в группе слабейших в корзине.

– А так он может упасть вообще.

– Ну и что, какая разница, ты в третьей сотне или во второй? Какая разница? Никакой!

– Вы не хотите увидеть сборную Мали 27 марта? Не хотите видеть Гватемалу 31 марта?

– Нет, не хочу. Зачем это нужно? Гватемала отказалась? Тем более.

Текучка очень большая. Когда разрешат играть, всех вот этих молодых, которых наигрывают, может вообще не быть, там другой народ может блистать, который сборная будет собирать.

Здесь только лишняя трата денег и на сборы, и на тренерский штаб, на экипировку. Если сейчас взять, провести аудит, знаешь, какие там деньги? Лучше на развитие детского футбола направить.