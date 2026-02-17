Генич ответил, считает ли он Станковича тираном

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Серба уволили 11 ноября.

Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.

Сейчас Станкович возглавляет «Црвену Звезду».

– Этой зимой вы выдали несколько громких инсайдов о напряженных отношениях Станковича с игроками «Спартака». Деян был главным тираном российского футбола?

– Нет. Я вообще удивлен, почему такое внимание придают этой истории. Ведь я рассказал ее уже не первый раз. Видимо, из-за недостатка новостей и информационного голода эту историю максимально распространили. И дали трещину в отношениях с моим близким другом...

– Из «Спартака»?

– Да. Хотя он тут ни при чем, и я тоже. Но это уже другая история.

Тираном Станковича не назову – просто он больше игрок, чем тренер. Есть специалисты, которые считают, что они состоявшиеся тренеры: все знают и умеют. Поэтому проецируют свои навыки на качества игроков. А на самом деле это совсем другая работа.

Недавно в Абу-Даби встретился с Юрием Валентиновичем Жирковым. Говорю: «Как на тренерском поприще?» Футболист-то вышел после тренировки – его промассировали, сделали все процедуры. Он поел и пошел отдыхать. Все.

А тренер должен 24 на 7 думать о тренировках, анализировать, создавать новые упражнения. Здесь перестроиться не так-то просто.

Станкович же из категории бывших игроков. Он уверен, что у футболистов есть класс, который позволит спокойно воплотить все его идеи на поле. Но, конечно, это не так.

– Станкович был недоволен только Солари и Бабичем?

– Игрокам достается от тренера в любом топ-клубе, а не только в «Спартаке». Футболиста подлавливают на базе: «Еще пара таких игр и тренировок – и я вышвырну тебя, несмотря на долгосрочный контракт. Ты вообще заблудился – непонятно, что здесь делаешь».

Просто когда тренер работает, об этом инсайдеры помалкивают. А когда он уходит из команды, вроде как можно рассказать, что было такое отношение к футболистам.

Не понимаю, откуда такой ажиотаж. Еще раз: это же сплошь и рядом! Вне зависимости от того, о ком речь – Станковиче, Федотове, Талалаеве...

Вы думаете, Талалаев не уничтожает своих игроков? Там бедняги вообще зарываются под подушку и думают: «Лишь бы все это не слушать».