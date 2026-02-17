Футболист «Локомотива» – о трансфере в Европу: «Такой цели нет»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что не стремится менять команду.

– Тебе исполнилось 25 лет. Какой видишь свою карьеру дальше?

– После того, как у меня всe было хорошо в «Локомотиве», а на следующий день я уехал в «Ростов», уже ничего не загадываю. Случиться может всe что угодно.

– Как будто уже идеальный возраст, чтобы ехать на повышение [в Европу]?

– Такой цели нет. Не гонюсь за тем, чтобы уехать. Для меня идеально было бы продолжить стабильно играть за «Локомотив» и показывать хорошую игру.

– Допускаешь, что всю карьеру проведешь в «Локомотиве»?

– Да. Всe возможно. Но говорить, что всю жизнь хотел бы провести в «Локомотиве», не буду.

Если мне завтра придет предложение, ну к примеру… из «Ньюкасла». А я ранее сказал, что всю жизнь хочу быть тут, будет как‑то некрасиво. Понятно, что я приму это предложение.