Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов не планирует переходить в «Спартак» или «Зенит». Он верит в нынешнюю команду.
«Сильянов откажется от перехода в «Зенит» и «Спартак», если поступит предложение. А оба клуба им интересуются.
Информация об интересе к защитнику «Локомотива» правдива, но офферов пока не поступало. Александр хочет остаться в клубе и искренне убежден, что «Локо» может выиграть в РПЛ в этом сезоне. А повторить путь Самошникова, который перестал играть в «Спартаке», он не хочет.
Единственный вариант, при котором он будет продан – предложение из топ-5 Европы, где Сильянов хотел бы себя попробовать», – написал источник.
- 24-летний Сильянов в этом сезоне провел 23 матча за «Локомотив», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Срок его контракт с «Локомотивом» рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»