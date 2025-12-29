Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов не планирует переходить в «Спартак» или «Зенит». Он верит в нынешнюю команду.

«Сильянов откажется от перехода в «Зенит» и «Спартак», если поступит предложение. А оба клуба им интересуются.

Информация об интересе к защитнику «Локомотива» правдива, но офферов пока не поступало. Александр хочет остаться в клубе и искренне убежден, что «Локо» может выиграть в РПЛ в этом сезоне. А повторить путь Самошникова, который перестал играть в «Спартаке», он не хочет.

Единственный вариант, при котором он будет продан – предложение из топ-5 Европы, где Сильянов хотел бы себя попробовать», – написал источник.