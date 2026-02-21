«Матч ТВ» купил права на Вечное дерби

Игру 24-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» – «Партизан» покажет российский «Матч ТВ».

«Покажем в прямом эфире «вечное» дерби Белграда – «Црвена Звезда» и «Партизан» сойдутся в очном огненном матче. Ждем на поле и старых знакомых, среди которых Наир Тикнизян, Бибрас Натхо, Саша Зделар, Родригао и Страхинья Эракович.

Кстати, в последний раз золото «Партизан» забирал в 2017-м вместе с Марко Николичем. Сейчас же разрыв между командами минимален. Интрига? Еще какая!» – написал глава «Матч ТВ» Александр Тащин.