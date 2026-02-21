Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ» купил права на Вечное дерби

Вчера, 12:28
6

Игру 24-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» – «Партизан» покажет российский «Матч ТВ».

«Покажем в прямом эфире «вечное» дерби Белграда – «Црвена Звезда» и «Партизан» сойдутся в очном огненном матче. Ждем на поле и старых знакомых, среди которых Наир Тикнизян, Бибрас Натхо, Саша Зделар, Родригао и Страхинья Эракович.

Кстати, в последний раз золото «Партизан» забирал в 2017-м вместе с Марко Николичем. Сейчас же разрыв между командами минимален. Интрига? Еще какая!» – написал глава «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • Игра состоится завтра, 22 февраля.
  • «Црвену Звезду» тренирует Деян Станкович.
  • Она лидирует, «Партизан» отстает на очко.

Еще по теме:
Игрок «Спартака» поблагодарил Станковича 1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
Генич ответил, считает ли он Станковича тираном
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Сербия. Суперлига Партизан Црвена Звезда
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771667080
црвена в 2 раза дороже партизана, стадион почти в 2 раза больше, играют дома. короче, ставлю на них.
Ответить
Айболид
1771668773
Интрига отсутствует . ЦЗ - без вопросов ...
Ответить
baggio80
1771672946
Скоро «Матч ТВ» будет транслировать и чемпионат Ватикана.
Ответить
Бумбраш
1771675979
Грязьпром на все что угодно деньги ьратит, только не на российский футбол
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
«Матч ТВ» купил права на Вечное дерби
Вчера, 12:28
6
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» спели про «Спартак» на матче чемпионата Сербии
8 февраля
6
«Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу
5 февраля
2
Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Зделар подписал контракт с новым клубом
29 января
1
Брат экс-спартаковца Видича найден мертвым
21 января
Станкович высказался о возможных трансферах из «Спартака» в «Црвену Звезду»
17 января
15
Станкович объяснил, почему не дал Тикнизяну вернуться в РПЛ
4 января
1
Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»
2025.12.24 08:45
4
Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»
2025.12.23 19:10
10
Станковичу предрекли провал в «Црвене Звезде»
2025.12.23 18:43
2
Тикнизян не хотел брать жену в Белград
2025.12.23 11:23
2
Тикнизян ответил, какой из его трех паспортов самый выгодный
2025.12.23 00:12
11
Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»
2025.12.22 23:23
Тикнизян сказал, откуда взялись слухи об интересе «Порту» и «Ланса»
2025.12.22 22:31
Станкович прокомментировал назначение в «Црвену Звезду»
2025.12.22 21:09
Станкович ответил, интересны ли «Црвене Звезде» Барко и Угальде
2025.12.22 20:12
Станкович хочет забрать игрока «Спартака» в «Црвену Звезду»
2025.12.22 19:00
7
Станкович ответил, как он изменился после работы в РПЛ
2025.12.22 18:06
Станкович – новый главный тренер «Црвены Звезды»
2025.12.22 17:38
1
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
2025.12.21 20:46
«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича
2025.12.21 17:28
Станкович договорился с новым клубом
2025.12.18 20:08
3
Станкович близок к возвращению к работе
2025.12.09 20:58
2
ВидеоТикнизян с женой посетили шоу Урганта
2025.11.23 13:35
1
Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»
2025.11.19 23:11
Тикнизян – о чемпионате Сербии: «РПЛ на две головы сильнее»
2025.11.08 00:48
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Риера вместо «Спартака» подписал предварительный контракт с другим клубом
2025.11.04 13:59
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 