Тикнизян ответил, какой из его трех паспортов самый выгодный

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на вопросы о гражданствах.
– А ты себя уже ощущаешь сербом?
– Отчасти, наверное, да. Я живу в этой культуре, я живу среди большого количества сербского населения.
Но то же самое я могу сказать и про то, ощущаю ли я себя армянином или русским человеком – да.
Понятно, что про Сербию я больше пошутил. Я себя считаю русским человеком с армянскими корнями.
– Супер! Но у тебя есть сербский паспорт. Расскажи, как вообще эта история возникла с паспортом Сербии.
– Это была инициатива клуба. Они сказали, что это облегчит мне путешествия по Европе в случае игр в еврокубках и даст преимущество внутри чемпионата.
На что я ответил согласием, потому что я от этого ничего не терял. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Слава Богу, что у меня есть этот паспорт.
– Ты получил сербский паспорт за 88 дней. Как такое вообще возможно?
– Вот так.
– Это как?
– Не могу разглашать.
– Хорошо. Но тебе нормально с тремя паспортами?
– Очень комфортно. Завтра я проснусь, возьму армянский паспорт, поеду в Ереван. Послезавтра возьму сербский – поеду из Белграда в Италию, полтора часа. Потом возьму российский – полечу в Москву.
– Тебе не нужна виза для сербского паспорта, да?
– Нет, не нужна виза. Там есть определенные правила. Ты можешь до 90 дней находиться в Европе, но надо будет выезжать, если ты это время в совокупности уже прожил в Европе.
– Если анализировать, какой самый выгодный для тебя паспорт?
– Да я не ищу в этом выгоды. Но, наверное, сербский.
- Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 млн евро.
- В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.