  • Главная
  • Новости
  • Тикнизян ответил, какой из его трех паспортов самый выгодный

Тикнизян ответил, какой из его трех паспортов самый выгодный

Сегодня, 00:12
5

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на вопросы о гражданствах.

– А ты себя уже ощущаешь сербом?

– Отчасти, наверное, да. Я живу в этой культуре, я живу среди большого количества сербского населения.

Но то же самое я могу сказать и про то, ощущаю ли я себя армянином или русским человеком – да.

Понятно, что про Сербию я больше пошутил. Я себя считаю русским человеком с армянскими корнями.

– Супер! Но у тебя есть сербский паспорт. Расскажи, как вообще эта история возникла с паспортом Сербии.

– Это была инициатива клуба. Они сказали, что это облегчит мне путешествия по Европе в случае игр в еврокубках и даст преимущество внутри чемпионата.

На что я ответил согласием, потому что я от этого ничего не терял. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Слава Богу, что у меня есть этот паспорт.

– Ты получил сербский паспорт за 88 дней. Как такое вообще возможно?

– Вот так.

– Это как?

– Не могу разглашать.

– Хорошо. Но тебе нормально с тремя паспортами?

– Очень комфортно. Завтра я проснусь, возьму армянский паспорт, поеду в Ереван. Послезавтра возьму сербский – поеду из Белграда в Италию, полтора часа. Потом возьму российский – полечу в Москву.

– Тебе не нужна виза для сербского паспорта, да?

– Нет, не нужна виза. Там есть определенные правила. Ты можешь до 90 дней находиться в Европе, но надо будет выезжать, если ты это время в совокупности уже прожил в Европе.

– Если анализировать, какой самый выгодный для тебя паспорт?

Да я не ищу в этом выгоды. Но, наверное, сербский.

  • Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 млн евро.
  • В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Тикнизян Наир
