В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»

Сербский журналист Иван Цветкович отреагировал на информацию о возможном назначении Деяна Станковича в «Црвену Звезду».

«Такие слухи действительно есть. И это самый вероятный сценарий. Главное, что действующий главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич не появился на пресс-конференции после матча с «Младостью». Это серьезный знак.

Что касается кандидатуры Станковича, то ее считают неоднозначной. Все видели его работу в Италии и в России. Болельщики и эксперты считают, что данное назначение будет ошибкой», – сказал Цветкович.