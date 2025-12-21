Введите ваш ник на сайте
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»

21 декабря, 20:46

Сербский журналист Иван Цветкович отреагировал на информацию о возможном назначении Деяна Станковича в «Црвену Звезду».

«Такие слухи действительно есть. И это самый вероятный сценарий. Главное, что действующий главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич не появился на пресс-конференции после матча с «Младостью». Это серьезный знак.

Что касается кандидатуры Станковича, то ее считают неоднозначной. Все видели его работу в Италии и в России. Болельщики и эксперты считают, что данное назначение будет ошибкой», – сказал Цветкович.

  • «Црвену Звезда» сегодня уволила главного тренера Владана Милоевича.
  • Клуб занимает 2-е место в чемпионате Сербии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Станкович Деян
