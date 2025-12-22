Станкович ответил, как он изменился после работы в РПЛ

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович упомянул российских судей после назначения в клуб из Белграда.

«Со мной произошли многие вещи. Надеюсь, я изменился к лучшему. Стал более опытным, подготовленным и спокойным.

Вы, наверное, скажете, что это из-за работы в России, но тогда я нервничал из-за судей. Я не люблю несправедливость», – сказал Станкович.