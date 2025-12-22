Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станкович ответил, как он изменился после работы в РПЛ

Сегодня, 18:06
1

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович упомянул российских судей после назначения в клуб из Белграда.

«Со мной произошли многие вещи. Надеюсь, я изменился к лучшему. Стал более опытным, подготовленным и спокойным.

Вы, наверное, скажете, что это из-за работы в России, но тогда я нервничал из-за судей. Я не люблю несправедливость», – сказал Станкович.

  • «Спартак» уволил серба 11 ноября.
  • Станкович уже тренировал «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, выиграв с командой 3 чемпионства и 2 Кубка Сербии.

Еще по теме:
Станкович – новый главный тренер «Црвены Звезды»
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича
Источник: Telegraf.rs
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1766419688
Как он изменился? По-спартакоаски, стал дырявым.
Ответить
Главные новости
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
23:48
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
23:36
1
Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»
23:23
ФотоИгрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
23:11
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22:56
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
22:48
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
22:40
1
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов
22:22
11
Глушаков составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
21:57
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
21:47
Все новости
Все новости
Тикнизян сказал, откуда взялись слухи об интересе «Порту» и «Ланса»
22:31
Станкович прокомментировал назначение в «Црвену Звезду»
21:09
Станкович ответил, интересны ли «Црвене Звезде» Барко и Угальде
20:12
Станкович хочет забрать игрока «Спартака» в «Црвену Звезду»
19:00
7
Станкович ответил, как он изменился после работы в РПЛ
18:06
1
Станкович – новый главный тренер «Црвены Звезды»
17:38
1
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
Вчера, 20:46
«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича
Вчера, 17:28
Станкович договорился с новым клубом
18 декабря
3
Станкович близок к возвращению к работе
9 декабря
2
ВидеоТикнизян с женой посетили шоу Урганта
23 ноября
Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»
19 ноября
Тикнизян – о чемпионате Сербии: «РПЛ на две головы сильнее»
8 ноября
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
4 ноября
Риера вместо «Спартака» подписал предварительный контракт с другим клубом
4 ноября
8
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
3 ноября
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
3 ноября
2
Португальский топ-клуб следит за Тикнизяном
30 октября
3
Сборная Сербии вместо Станковича назначит экс-нападающего «Рубина»
28 октября
В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами
13 октября
В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня
12 октября
1
В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной
12 октября
13
«Беру ответственность»: тренер Сербии ушел в отставку после поражения от Албании
12 октября
1
Тикнизян назвал плюсы сербского паспорта
6 октября
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
3 октября
2
Тикнизян получил 3-е гражданство
24 сентября
9
Тикнизян помог «Црвене Звезде» выиграть у «Партизана» в «вечном дерби»
20 сентября
Экс-футболист сборной Сербии умер в 41 год
17 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 