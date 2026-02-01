Тихонов высказался о действиях руководства «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал выбор руководства клуба в пользу иностранных тренеров.
«Приходят иностранные тренеры – и им дают все. Кому давали футболистов по 15-20 миллионов? Никому. А приходит иностранец – и это делается. А почему российским тренерам не дают, не ко мне вопрос, а к руководству «Спартака», – сказал Тихонов.
- Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января. Он подписал с клубом контракт до середины 2028 года.
- Испанец сменил на этом посту Деяна Станковича, которого после увольнения временно подменял Вадим Романов.
Источник: «РБ Спорт»