Тихонов высказался о действиях руководства «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал выбор руководства клуба в пользу иностранных тренеров.

«Приходят иностранные тренеры – и им дают все. Кому давали футболистов по 15-20 миллионов? Никому. А приходит иностранец – и это делается. А почему российским тренерам не дают, не ко мне вопрос, а к руководству «Спартака», – сказал Тихонов.