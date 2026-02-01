Агент назвал 3 страны, в которых востребован Сперцян

Португальский агент Паулу Барбоза посоветовал полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну уехать в один из европейских чемпионатов.

«Сперцяну нужно уезжать в Европу летом. Он по‑прежнему востребован во многих клубах Нидерландов, Португалии и Италии. Сейчас его футбольная карьера на пике, он должен этим воспользоваться, что перейти в сильный чемпионат. Эдуард потрясающий футболист, так что у него есть все шансы показать себя на топ‑уровне», – сказал Барбоза.