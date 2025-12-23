Введите ваш ник на сайте
Станковичу предрекли провал в «Црвене Звезде»

Сегодня, 18:43
3

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Деян Станкович провалится после возвращения в «Црвену Звезду».

– Станкович ранее приводил «Црвену Звезду» к титулам. Сможет ли он после возвращения в команду достичь с ней больших высот?

– Нет, (у него) не получится. Вообще не считаю его тренером. Он хороший актер и, возможно, неплохой психолог: как‑то убаюкивает руководство клубов.

Но тренерских способностей вообще не видно. Игру в «Спартаке», считаю, он не поставил.

  • Станкович уже тренировал «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, выиграв с командой 3 чемпионства и 2 Кубка Сербии.
  • Он сменил уволенного Владана Милоевича.
  • «Спартак» уволил серба 11 ноября.

Источник: «Матч ТВ»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Станкович Деян Смородская Ольга
Комментарии (3)
СильныйМозг
1766505101
Конечно, после спартака то днище порвано. Не только как тренер, тут как человек можно сдуться. У номэда и спартач80 спросите, они знают.
Ответить
FROLL007
1766505316
В срамтаке он с катушек слетел. Теперь предстоит длительная медикоментозная реабилитация после свинарни. Гыгыгы
Ответить
VVM1964
1766506153
Мнение Смородской это как мнение "СильногоМозга" - просто бесценно!)))
Ответить
