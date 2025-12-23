Станковичу предрекли провал в «Црвене Звезде»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Деян Станкович провалится после возвращения в «Црвену Звезду».

– Станкович ранее приводил «Црвену Звезду» к титулам. Сможет ли он после возвращения в команду достичь с ней больших высот?

– Нет, (у него) не получится. Вообще не считаю его тренером. Он хороший актер и, возможно, неплохой психолог: как‑то убаюкивает руководство клубов.

Но тренерских способностей вообще не видно. Игру в «Спартаке», считаю, он не поставил.