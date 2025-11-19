Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»

Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»

Вчера, 23:11

Журналист Mozzart Sport Деян Стaнкович дал оценку выступлениям Наира Тикнизяна в составе «Црвены Звезды».

«Как только Тикнизян перешeл в «Црвену», все были в восторге от него. Он правда был очень хорош, особенно в атаке. Он был всегда нацелен на ворота, всегда обострял, забегал.

Но сейчас со временем стали появляться проблемы, особенно в еврокубковых матчах с более сильными соперниками. Потому что в Сербии нет серьeзного сопротивления, конкуренции.

В еврокубках Тикнизян оставляет очень много пространства за спиной, чем пользуются соперники. И это проблема. Но он всe равно остаeтся лучшим игроком на своей позиции в «Црвене».

Хотя сейчас впечатления от игры Тикнизяна хуже, чем были в самом начале. Но каких-то серьeзных проблем у него нет. Общественность точно не против него», – сказал Станкович.

  • 26-летний Тикнизян в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
  • Его статистика: 18 матчей, 1 голевая передача.

Источник: Legalbet
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Тикнизян Наир
