Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»

Журналист Mozzart Sport Деян Стaнкович дал оценку выступлениям Наира Тикнизяна в составе «Црвены Звезды».
«Как только Тикнизян перешeл в «Црвену», все были в восторге от него. Он правда был очень хорош, особенно в атаке. Он был всегда нацелен на ворота, всегда обострял, забегал.
Но сейчас со временем стали появляться проблемы, особенно в еврокубковых матчах с более сильными соперниками. Потому что в Сербии нет серьeзного сопротивления, конкуренции.
В еврокубках Тикнизян оставляет очень много пространства за спиной, чем пользуются соперники. И это проблема. Но он всe равно остаeтся лучшим игроком на своей позиции в «Црвене».
Хотя сейчас впечатления от игры Тикнизяна хуже, чем были в самом начале. Но каких-то серьeзных проблем у него нет. Общественность точно не против него», – сказал Станкович.
- 26-летний Тикнизян в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
- Его статистика: 18 матчей, 1 голевая передача.