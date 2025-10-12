В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной

Бывший тренер «Црвены Звезды» Славиша Стоянович не против, чтобы Деян Станкович возглавил сборную Сербии.

«Станкович может быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии после ухода Стойковича, если федерация футбола примет его отставку. И с тем опытом, с теми возможностями, которые есть у Деяна, он реально может претендовать на эту должность», – сказал Стоянович.