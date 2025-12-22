Станкович прокомментировал назначение в «Црвену Звезду»

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович дал первую пресс-конференцию.

«Всем добрый день. Приятно снова быть дома. Как коллега и как игрок «Црвены Звезды» я хотел бы поблагодарить Милоевича за всe, что он сделал для этого клуба, для болельщиков…

Он принeс много хорошего, много радости. Теперь, когда у меня есть шесть-семь лет опыта, я знаю, каково это. Я знаю, сколько она тратит, насколько прекрасна и радостна «Црвена Звезда», но иногда бывает и грустно.

Нельзя выбирать между одним трофеем, одним соревнованием – у «Црвены Звезды» свои цели. У нас хорошая и сильная команда, и, как уже было сказано, мы немного устали.

Эти ребята начали тренироваться в июне, вполне возможно, что в ноябре или декабре они немного потеряли в силе и мотивации, поэтому мы будем вносить в состав максимум изменений.

«Спартак» – большой клуб, но я не могу их сравнивать. Дом есть дом, «Црвена Звезда» есть «Црвена Звезда».

«Спартак» – серьeзный клуб, самый большой в России, с серьeзной историей и армией болельщиков, однако дома всe совершенно по-другому. Эти эмоции, любовь и ответственность невозможно измерить», – сказал Станкович.