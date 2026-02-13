«Пельмень» объяснил неудачи Станковича в «Спартаке»

Экс-чемпион лиги по пощечинам, болельщик «Спартака» Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень высказался об уходе Деяна Станковича из клуба.
– Деян Станкович пользовался доверием ветеранов. Чего не получилось у серба?
– Расшатали лодку, судьи и журналисты потихонечку довели человека.
– Какими навыками должен обладать тренер в «Спартаке», чтобы отгородиться от давления?
– Не читать новости и соцсети. И чтобы дали ему поработать.
- Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года и был уволен 11 ноября 2025 года.
- В конце декабря он возглавил «Црвену Звезду».
Источник: «Матч ТВ»