Состав «Спартака» назвали самым сильным в РПЛ

Вчера, 12:16
30

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев назвал «Спартак» самым тяжелым соперником в РПЛ.

– Против кого в РПЛ сложнее всего играть?

– Со «Спартаком» всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге. Командная игра – это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне.

– А «Краснодар»?

– С ними тоже непросто, но лично для меня самый тяжелый соперник – «Спартак». Я прошел через академию «Краснодара», однако мы расстались, так бывает. Поэтому теперь [в матчах с ними] всегда хочется показать, как я вырос и изменился.

  • 28-летний Воробьев в этом сезоне провел за «Локомотив» 21 матч, забил 10 голов, сделал 4 ассиста.
  • Красно-зеленые сейчас занимают 3-е место в РПЛ. «Спартак» идет 6-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Воробьев Дмитрий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1770975728
...ну-да, для дающих пространство команд Спартак сложный соперник...
Ответить
Император 1
1770976939
Самый сильный состав у Зенита, просто у игроков мотивации нет толком
Ответить
АлексМак
1770984070
смешно
Ответить
zigbert
1770984215
Конечно два кубковых матча дали повод говорить Воробьеву об этом. Спартак действительно показал здесь великолепную игру.
Ответить
Дырокол
1770987117
Да уж кто-бы и не сомневался - мазутый сырдых с шестой строчки таблицы всегда самый тяжкий соперник для блогеров!!! Срам сардаку поганому, стыдно за них, ой как стыдно!!!!!
Ответить
FWSPM
1770988520
Составы примерно равные у всех у кого есть поставленная игра тот и лучше
Ответить
k611
1770993269
Смотря игроков какой линии рассматривать. Оборона совсем печаль...
Ответить
