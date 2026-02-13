Состав «Спартака» назвали самым сильным в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев назвал «Спартак» самым тяжелым соперником в РПЛ.

– Против кого в РПЛ сложнее всего играть?

– Со «Спартаком» всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге. Командная игра – это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне.

– А «Краснодар»?

– С ними тоже непросто, но лично для меня самый тяжелый соперник – «Спартак». Я прошел через академию «Краснодара», однако мы расстались, так бывает. Поэтому теперь [в матчах с ними] всегда хочется показать, как я вырос и изменился.