  Воробьев поставил точку в споре о своем голе в ворота Торопа

Воробьев поставил точку в споре о своем голе в ворота Торопа

Сегодня, 14:50
1

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал о голе в ворота ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

  • Он закрутил мяч в ворота, догнав его возле углового флажка.
  • Воробьев сделал счет 2:0, а в итоге «Локо» выиграл 3:0.

«Гол получился фантастический. Все в шоке были. Я всем говорю, что бил (смеется).

Это был навес, но фишка в чeм: я догнал этот мяч, видел Лeху [Алексея Батракова], Бару [Дмитрия Баринова] видел. И перед замахом вижу: Тороп шаг делает. И я такой, думаю: «Блин, ну сейчас подам ему в руки».

А уже там последняя минута. Это всe быстро, думаю: «Да дам сильно туда, будь что будет». И вот получилась красота.

Шальной, но красивый гол, думаю, вспоминать будут лет через 10-15», – заявил Воробьeв в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Воробьев Дмитрий Тороп Владислав
Император 1
1770724419
А что великого в голе? Красиво конечно, но повезло,гол забит из-за ошибки.
