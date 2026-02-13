Воробьев прокомментировал интерес к нему клуба Серии A

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о возможном уходе из клуба.

– Каждую новость об интересе к тебе со стороны других клубов болельщики воспринимают тревожно...

– Слухи были, есть и будут. Это всего лишь разговоры – даже не обращаю на них внимания. Сейчас самое главное – пройти сборы без травм, набрать физические кондиции, войти во вторую часть сезона. У меня есть представитель, который ведет мои дела. Эту часть я ему полностью отдал, а сам сфокусировался только на футболе. Не хочу, чтобы со мной кто-то связывался и отвлекал от работы.

Естественно, я хочу остаться в «Локомотиве», играть дальше, доказывать. Я полюбил коллектив, мне здесь все нравится. И моей семье комфортно. Хочется оставаться в «Локомотиве» как можно дольше.

– Но ты же наверняка слышал об интересе со стороны «Зенита» и «Краснодара»?

– Читал в интернете – напрямую ко мне никто не обращался. Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется? Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить. Но тут... Я игрок «Локомотива» – все, больше ничего не знаю. А в «Локомотиве» уже сказали, что намерены сохранить текущий состав.

– Говорят, ты даже отказывался от европейских команд.

– Был такой слух, да. Мне позвонил давний знакомый по поводу интереса «Удинезе». Ответил ему, чтобы он все решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте».

– Но ведь «Удинезе» приходит не каждый день.

– Да они опровергли практически сразу. Читал слова их представителей, что они мной не интересуются. К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения «Удинезе». Прощупывали почву. Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать. Вестись на каждый слух – не моя тема.