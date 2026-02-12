Экс-глава «Локо» готов возместить ущерб семье убитого по его заказу чиновника

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов сделал заявление насчет уголовного дела.

Липатов готов возместить ущерб семье убитого по его заказу Александра Фоминова.

«Искренне прошу прощения за то, что совершил против вашего мужа и отца, сожалею и соболезную. Нет времени и дня, чтобы я не раскаивался. Более 20 лет тяжесть поступка давила на меня каждый день. Но я боялся. Понимаю, что вы меня не простите, так как это не вернeт вашего мужа и отца. Простите, хотя это слово неподходящее в данный момент.

Тяжело это. Я много размышлял. К концу судебного слушания понимал, что заканчивается определенный период моей жизни. Понимание этого пришло только сейчас. Это формальная вещь. Я понимаю, что совершил непоправимое, совершил ужасную вещь. Посчитал, что это последняя точка моего понимания предыдущего периода жизни. Я снял с себя окончательно боль. Я постарался извиниться перед людьми, перед которыми совершил тяжкое преступление.

Я продолжаю принимать антидепрессанты. Но я все чeтко понимаю. Я принес супруге и дочери искренние извинения за содеянное», – сказал Липатов.