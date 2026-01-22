Введите ваш ник на сайте
  Бывший руководитель «Локомотива» признал вину в деле о заказных убийствах

Бывший руководитель «Локомотива» признал вину в деле о заказных убийствах

Вчера, 11:56
2

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах.

«Да, признаю вину в полном объеме», – заявил подсудимый в ответ на вопрос судьи.

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалевым.

Как полагают следователи, все эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

  • Ранее сообщалось, что Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах, в котором фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев.
  • Липатов был президентом «Локомотива» с 2002 по 2010 годы, также занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769075367
Смородская, тоже причастна У нее очки, как у Чикатило ))) 100% че т мутила
Ответить
