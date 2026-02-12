Радимов высказался о форме Вендела, прогулявшего неделю зимних сборов

Владислав Радимов встал на защиту полузащитника «Зенита» Вендела.

Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Все футболисты, когда Вендел опаздывает, знают, что он посвящает время не прогулкам или чему-то ещe, он играет в футбол.

Возвращаясь, он выходит и лучше всех физически готов.

Поэтому даже если он не приезжает вовремя, то платит штраф, который положен по контракту, и возвращается из любви к футболу», – сказал Радимов.