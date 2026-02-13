«Рубин» рассмотрит подписание хавбеков «Локомотива»

«Рубин» рассматривает подписание полузащитников «Локомотива» Данилы Годяева и Михаила Щетинина.
Пока это еще не переговоры, а лишь первые контакты по теме возможных переходов.
«Рубину» нужен центральный полузащитник из-за травм Далера Кузяева и Угочукву Иву.
- 21-летний Годяев в этом сезоне провел за «Локомотив» 5 матчей.
- 20-летний Щетинин с августа выступал на правах аренды за «Авангард» из Дзержинска. За клуб из Беларуси он провел 14 встреч, отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает стоимость Годяева в 1,2 миллиона евро, Щетинина – в 400 тысяч евро.