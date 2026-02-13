«Рубин» рассмотрит подписание хавбеков «Локомотива»

«Рубин» рассматривает подписание полузащитников «Локомотива» Данилы Годяева и Михаила Щетинина.

Пока это еще не переговоры, а лишь первые контакты по теме возможных переходов.

«Рубину» нужен центральный полузащитник из-за травм Далера Кузяева и Угочукву Иву.