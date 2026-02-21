Раскрыта задача «Рубина» на следующий сезон

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о целях команды.

– Каковы цели «Рубина» на этот сезон?

– От шестой позиции нас отделяет шесть очков – это достаточно много, но от 11‑й – всего три. Нам нужно удержать ту позицию, на которой мы находимся.

Мы должны выработать менталитет победителя, выходить на каждый матч с мыслью о победе и за счет этого результата постараться сохранить седьмое место. К первым местам сложно приблизится, но клуб заявил, что со следующего сезона хочет быть в топ‑5, и мы постараемся это сделать.