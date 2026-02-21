Глава «Балтики» рассказал о сумме выкупа Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об интересе других клубов к главному тренеру Андрею Талалаеву.

– Как вы реагировали на многочисленные слухи вокруг Талаева насчет топ-клубов? Вас это напрягало?

– Нет, потому что я знал, что на данный момент это только слухи. Мы с Андреем Викторовичем, и он тоже в интервью об этом говорил, постоянно на связи, обсуждаем все насущные вопросы. Я уверен: если бы ему поступило конкретное предложение, я узнал бы от него об этом первым.

– Юридически клуб защищен от внезапной потери главного тренера? В контракте прописаны какие-то условия расторжения?

– В нашем клубе достаточно серьезная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены.

– Понятно, что это конфиденциальная информация, но сумма компенсации весомая?

– Это серьезная сумма относительно любого тренера РПЛ.