Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глава «Балтики» рассказал о сумме выкупа Талалаева

Вчера, 09:14
6

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об интересе других клубов к главному тренеру Андрею Талалаеву.

– Как вы реагировали на многочисленные слухи вокруг Талаева насчет топ-клубов? Вас это напрягало?

– Нет, потому что я знал, что на данный момент это только слухи. Мы с Андреем Викторовичем, и он тоже в интервью об этом говорил, постоянно на связи, обсуждаем все насущные вопросы. Я уверен: если бы ему поступило конкретное предложение, я узнал бы от него об этом первым.

– Юридически клуб защищен от внезапной потери главного тренера? В контракте прописаны какие-то условия расторжения?

– В нашем клубе достаточно серьезная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены.

– Понятно, что это конфиденциальная информация, но сумма компенсации весомая?

– Это серьезная сумма относительно любого тренера РПЛ.

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Талалаев возглавляет калининградскую команду с сентября 2024 года.
  • До этого он тренировал в РПЛ «Волгу», «Крылья Советов», «Ахмат», «Химки», «Торпедо».

Еще по теме:
В РПЛ обнаружили российского Моуринью 1
Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева 2
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов» 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771655432
летом он может уйти только в 1 клуб - динамо. больше, вроде, некуда. если уволят семака - к гадалке не ходи, что завезут топового иностранца. челестини хорошо работает, его не уволят. карседо только пришёл, закуп под него будут делать летом, поэтому сейчас никого не купили, так что он точно останется. остаётся галактионов или гусев. но первый хорошо раскрывает молодёжь и не болтается в середине таблицы - а гусев просто олень, которого быстро уберут.
Ответить
aldo conte
1771657694
Что так все торопятся с Талалаевы? Чемпионат еще не закончился, и если даже "Балтика" займёт место 5 или 6... Сколько таким молодых перспективных было, всех не упомнишь. Но помню лично свои надежды с приходом в "Д" А. Кобелева, молодого, тогда ему еще не было сорока. В 2008 г. взяли бронзу, казалось еще немного, еще чуть-чуть... Из всех молодых да ранних один О. Романцев выстрелил, когда в 35 лет пришел в "С" и выиграл чемпионат 1989 г.
Ответить
Император 1
1771663171
Талалаева вообще отдавать не надо
Ответить
СПОРТ 21 века
1771663229
Насколько известно, у Балтики на Талалаева прописаны очень серьёзные отступные. Очень! Даже Зенит задумается. Поэтому, если Талалаев не уйдёт сам, как это сделал когда-то Игнашевич, то этот тренер останется в Балтике надолго. Балтика — такой странный клуб, который никогда никого не увольняет. Они всегда стараются тянуть до последнего. Например, с тем же Грищенко они тянули порядка восьми туров, хотя в Москве убрали бы его через три или четыре матча. Поэтому странно слышать разговоры про увольнение тренера. Игнашевича Балтика не увольняла, когда команда не могла забить восемь матчей подряд. О чём тогда здесь говорить...
Ответить
zigbert
1771664356
Интерес к Талалаеву будет,особенно если по итогам сезона Балтика займет высокое место. Особенно со стороны ведущих клубов РПЛ,проваливших сезон. Движение в этом направлении надо ждать летом. Его беда заключается в том,что в силу эксцентричного характера Талалаев долго не задерживается ни в одном клубе.
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
1
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
2
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
5
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
13
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 